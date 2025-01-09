В МЧС предупредили свердловчан о порывах ветра до 18 м/с

Спасатели предупреждают жителей Свердловской области о сильном ветре, который ожидается в ближайшую пятницу - 10 января. По данным синоптиков, порывы ветра будут достигать 18 м/с.

В областном МЧС рекомендуют не приближаться к предположительно неустойчивым рекламным щитам и конструкциям и не искать укрытие от ветра у стен зданий. Также не стоит парковать свое авто рядом с деревьями и конструкциями, которые могут быть ненадежно закреплены.

Для тех, кто предпочитает находиться дома, настоятельно рекомендуется закрыть все окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия.

В случае ЧП необходимо звонить по номеру: 112.