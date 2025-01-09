09 Января 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

К масштабной эвакуации готовятся жители Калифорнии из-за пожаров

Жителям Калифорнии предстоит масштабная эвакуация из-за сильнейших пожаров. Несколько дней они сидят без света и горячей воды. Также заканчиваются запасы холодной воды: ее хватит на 3-4 дня. Об этом SHOT рассказали россияне.

По их словам, местные власти уже направили им предупреждение о необходимости подготовиться ко временному переезду. Они будут жить бесплатно в отелях и других домах, которые находят на сервисе аренды жилья.

По словам местных жителей, к властям Калифорнии возникает много вопросов. Так, несколько месяцев назад массово сократили сотрудников пожарной службы, а людям отказывали в страховании их домов. Также не было воды в пожарных гидрантах.

Ранее ТАСС сообщило о том, что стихия уничтожила дома многих актеров: Джона Гудмена, Билли Кристала и комика Юджина Леви.

На данный момент общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. га. Без света остаются свыше 175 тыс. потребителей.

В районе пожаров сохраняется низкая влажность, она сопровождается сильными порывами ветра.

По последним данным, из-за пожаров погибли пять человек;

Президент США Джо Байден ввел режим масштабного бедствия в Калифорнии, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями сильнейших пожаров.

Теги: эвакуация, пожар, калифорния


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