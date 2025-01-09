50 иностранных наемников ВСУ приговорены в России заочно за год

50 иностранных наемников вооруженных сил Украины (ВСУ) привлекли к уголовной ответственности в России заочно. Всего к уголовной ответственности привлекли более 750 лиц, сообщает ТАСС.

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"За истекший период 2024 года в суд направлено 70 уголовных дел в отношении 73 лиц, с вынесением обвинительного приговора рассмотрено 47 уголовных дел в отношении 50 лиц", - рассказали изданию в Генпрокуратуре.

Всего к уголовной ответственности привлекли более 750 лиц. Это граждане Грузии, Молдовы, Франции, прибалтийских республик, США, Швеции, Великобритании и Северной Ирландии.

По данным источников, только в октябре прошлого года российские суды заочно вынесли приговоры 13 наемникам, в ноябре - 7, в декабре - 9.

Так, в конце декабря Мосгорсуд заочно приговорил к 6 годам бельгийца, а Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) заочно приговорил к 13 годам бывшего военнослужащего Национальной гвардии США. Курский областной суд заочно приговорил к 14 годам новозеландца, который участвовал в нападении в Курскую область.

Помимо лишения свободы в колонии строгого режима, наемникам грозит конфискация имущества, равная сумме полученного вознаграждения.

Ранее мы писали, что боевики ВСУ закидывали гранаты в подвалы домов в селе Плехово Курской области, где прятались мирные жители, рассказал в качестве свидетеля военным следователям СК РФ местный житель, сумевший спастись и эвакуироваться, сообщают РИА Новости.

По словам мужчины, в первых числах декабря украинские боевики начали обстреливать село в Суджанском районе Курской области, из-за чего мужчина и двое его знакомых спрятались в подвал. Позднее, находясь в подвале, они с улицы услышали диалоги, но не на русском или украинском языке.