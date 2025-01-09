В Перми ввели ограничения на работу Ледового городка

В Перми ввели ограничения на работу Ледового городка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

В краевой столице установилась теплая для января погода. Согласно данным Гидрометцентра, на неделе температура составит от минус одного градуса до плюс одного. Также синоптики обещают дождь со снегом.

В связи с оттепелью Ледовый городок будет работать с одним входом — с улицы Петропавловской, рядом с музеем шоколада. Горки будут закрыты, доступ осуществляется только к ледяным скульптурам и рождественскому вертепу.