В России самозанятым могут начать оплачивать больничный

В России может появиться новая мера поддержки самозанятых – оплачиваемый больничный. Поправки предложил Минтруд.

Размер пособия привяжут к страховому стажу и периоду уплаты взносов в Соцфонд, а страховые суммы могут стать фиксированными – 35 тыс. и 50 тыс. руб. в год, пишет "Ъ".

Ранее глава сервиса по подбору сотрудников Superjob Алексей Захаров обратил внимание на увеличение числа самозанятых за последний год на 2 млн человек - до 12 млн. Это, по его словам, связано с налоговыми выгодами, которые получают компании в сфере услуг при найме самозанятых, такие выгоды оцениваются примерно в 3 трлн руб. ежегодно, что, в свою очередь, позволяет компаниям из сферы услуг конкурировать по зарплатным предложениям с реальным сектором экономики.