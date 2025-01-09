В Краснодарском крае беспилотник повредил частный дом

ВСУ с помощью беспилотников пытались атаковать гражданские объекты в Краснодарском крае, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

В результате падения обломков БПЛА в станице Петровской Славянского района в частном доме поврежден подводящий газопровод, кровля, выбиты окна. Пострадавших нет, расселение не требуется, уточнил Кондратьев.

По информации Минобороны РФ, всего за ночь над Краснодарским краем сбили девять БПЛА. Помимо этого, пять дронов уничтожили над Белгородской областью и один — над Брянской.

8 января беспилотники атаковали Энгельс (Саратовская область). Из-за этого на одном из предприятий произошло возгорание. Власти заявляли, что угрозы для жилых зданий нет. Во время тушения огня погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС, один специалист госпитализирован в больницу.