Отец троих детей из Серова погиб на СВО

В Серове простятся с бойцом мотострелковых войск, отцом троих детей Юрием Федоркиным. Об этом сообщает администрация Серовского городского округа.

Юрий Федоркин родился 25 августа в 1992 году в поселке Пасынки Серовского района. Отучившись 9 классов в средней общеобразовательной школе №26, в 2011 году был призван на службу в ряды Вооружённых сил РФ в артиллерийские войска. После демобилизации устроился на РЖД помощником машиниста электровоза, где отработал 7 лет.

29 сентября 2022 года Юрий был мобилизован на службу в зону боевых действий, где служил в мотострелковых войсках. 24 декабря 2024 года он погиб при выполнении боевого задания в Донецкой Народной Республике, оставив дома супругу и троих детей, младшему из которых всего два месяца.

Прощание с Юрием Игоревичем Федоркиным состоится 9 января 2025 года в 12.30 в ритуальном зале похоронной службы "Обряд" по адресу: ул. Пушкинская, д. 60.