09 Января 2025
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Происшествия За рубежом
Фото: Накануне.RU

Режим масштабного бедствия объявили в Калифорнии из-за сильных пожаров

Режим масштабного бедствия в Калифорнии объявил президент США Джо Байден. Его ввели, чтобы помочь местным властям справиться с последствиями сильнейших пожаров, пишет РИА Новости.
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Как сообщает Белый дом, пострадавшие жители штата смогут получить деньги на временное жилье, ремонт домов, низкопроцентные кредиты для покрытия ущерба, не покрываемого страховкой, а также другую поддержку для восстановления своих хозяйств и бизнеса.

Федеральную помощь также получат местные власти для проведения аварийных работ.

В Калифорнии сейчас четыре крупных пожара. Накануне сообщалось , что лесной пожар, усиливаемый ветром, начался на западе округа Лос-Анджелес в районе, где проживают около 27 тысяч человек.

Около тысячи строений уничтожил пожар в районе Палисейдс. Он охватил более двух тысяч гектаров. Власти эвакуируют десятки тысяч жителей. Пять человек погибли.

По предварительной оценке, ущерб уже превысил 50 миллиардов долларов.

Как пишет Lenta.ru со ссылкой на Associated Press, лесные пожары добрались до Голливудских Холмов. Огонь угрожает многим достопримечательностям, среди них исторический концертный зал Hollywood Bowl, китайский театр Граумана и музей мадам Тюссо.

Ранее мы писали, что Байден не полетит в Италию из-за пожаров.

Теги: пожар, огонь, калифорния, байден


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