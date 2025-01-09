Российская молодежь тратит больше времени на сериалы и подкасты, чем на свидания и романтические ухаживания

В России современная молодежь сводит к минимуму романтические отношения и слишком занята собой.

Об этом стало известно, когда ученые проводили исследование того, как студенты в РФ распределяют свое время. Оказалось, что на сериалы и подкасты они тратят больше времени, чем на свидания и романтические ухаживания.

Как заявила доктор философских наук, профессор, ведущий эксперт лаборатории цифровых технологий в гуманитарных науках НИЯУ МИФИ Катерина Тихомирова, юноши и девушки мало времени проводят с родителями, редко выходят на прогулки с друзьями. А о любовных отношениях (не только о физической близости) упомянули лишь несколько человек.

Исследователи удивились тому, что даже студенты из Ставрополя, Ростова-на-Дону и Краснодара обошли стороной тему романтики. И это притом что южане считаются более чувственными и обычно не скупятся на эмоции.

Такое поведение объясняется тем, что это поколение родилось и выросло в эпоху гаджетов, постигало мир с помощью умных колонок, добывало знания из Сети.

Кандидат психологических наук Алина Королева указала, что проблема асексуальности вызвана сочетанием нескольких факторов. Так, родители, жизнь которых перегружена решением проблем в разных сферах, слишком берегут своих детей. Они создают для них тепличные условия, освобождают от трудностей, а между тем вызовы судьбы и преодоление проблем помогают человеку развиваться, познавать свою настоящую силу. Подсознательно мамы и папы удерживают отпрысков рядом с собой, мешая формированию у них взрослой ответственности.

Эксперты считают, что современное поколение нельзя считать безнадежным. Нынешние молодые люди обязательно выйдут из своего замкнутого состояния в живую, настоящую жизнь, сообщают "Известия".