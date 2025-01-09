Небензя заявил, что слухи о передаче КНДР космических технологий РФ не имеют оснований

Заявления американских властей о якобы передаче Пхеньяну спутниковых и космических технологий России - очередной бездоказательный домысел.

Об этом на заседании Совета Безопасности ООН заявил постоянный представитель РФ при международной организации Василий Небензя. Он сослался на слова покидающего свой пост госсекретаря США Энтони Блинкена. "Они являются очередным бездоказательным домыслом, нацеленным на очернение двустороннего взаимодействия России и дружественной нам КНДР", – указал российский дипломат.

Небензя напомнил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна призвано сыграть в регионе стабилизирующую роль, снизить риск рецидива войны на полуострове, в том числе с применением ядерных средств.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что сложная обстановка на Корейском полуострове может привести к "самой разрушительной термоядерной войне".