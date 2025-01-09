Кравцов: В школах РФ не планируют вводить ограничений из-за метапневмовируса

В российских школах на фоне метапневмовируса вводить ограничения не планируется.

Как сообщает пресс-служба Минпросвещения со ссылкой на главу ведомства Сергея Кравцова, система образования работает в штатном режиме.

В пресс-службе Роспотребнадзора заявили, что ситуация, связанная с ростом заболеваемости метапневмовирусом в Китае, отслеживается и находится на контроле. Отмечается, что специфического лечения метапневмовирусных инфекций не существует, лечение симптоматическое и направлено на облегчение симптомов.

Ранее в Китае произошла вспышка нового метапневмовируса человека (hMPV). Метапневмовирус чаще всего вызывает острые респираторные инфекции, включая бронхиолит и пневмонию. Он может быть особенно опасен для младенцев, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.