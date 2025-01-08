Губернатор: Пожар на промпредприятии в Энгельсе не угрожает жилым зданиям

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин провел заседание оперативного штаба на месте возгорания в Энгельсе. По мнению главы региона, угрозы для жилых зданий нет.

Бусаргин добавил, что из-за роста площади возгорания на промышленном предприятии, которое подверглось атаке БПЛА, в Энгельсе будет введен режим чрезвычайной ситуации. Во время тушения огня погибли двое сотрудников пожарной службы МЧС, один специалист госпитализирован в больницу.

"На протяжении всего дня в Энгельсе в районе возгорания пробы воздуха берут специалисты управления Роспотребнадзора. Превышения загрязняющих веществ не зафиксировано", - написал губернатор в своём telegram-канале.