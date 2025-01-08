В Самаре ребёнок попал под наледь и в больницу

В Самаре ребёнок попал в больницу после того, как на него сошла наледь. Это случилось 6 января.

В тот день с козырька подъезда дома в Советском районе города Самары на девятилетнего ребенка, выходившего из дома с отцом, упала наледь. Пострадавший госпитализирован, угроза для его жизни и здоровья отсутствует.

Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг или выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности", сообщает управление СКР по Самарской области.