В Росреестре высказались об утечке данных россиян

В Росреестре высказались о возможной утечке данных россиян.

"Росреестр не подтверждает утечку данных из Единого государственного реестра объектов недвижимости (ЕГРН). В настоящее время проводятся дополнительные проверки информации, опубликованной в ряде телеграмм-каналов", - говорится в официальном telegram-канале Росреестра.

Ранее стало известно о том, что хакеры якобы получили доступ к данным россиян. Речь идёт об информации из паспорта, номерах телефонов и другой схожей информации.