Спикер парламента Грузии сказал, куда пойти Макрону

В Тбилиси сделали заявление о президенте Франции Эммануэле Макроне. Высказался спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили.

"С учётом того, что 61% французов выступают за отставку президента Макрона, а 50% хотят роспуска Национальной ассамблеи, новые выборы могут стать хорошим выходом из сложившейся политической ситуации в этой стране", - считает Папуашвили.

Высказывание Папуашвили стало ответом на слова в соцсетях посла Франции в Тбилиси Шераз Гасри, что президент Эммануэль Макрон считает выходом из политического кризиса в Грузии назначение новых парламентских выборов, стали предметом критики со стороны грузинских властей, пишет "Интерфакс".