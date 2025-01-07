Лукашенко: Лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в Рождество посетил храм святителя Николая Чудотворца в Логойске. После службы он высказался о проблемах миграции и политическом строе в стране.

"Меня уже информируют, что начинают подтягиваться люди с Востока, которые хотят жить, работать, зарабатывать и какую-то копейку посылать на родину, чтобы прокормить своих детей. Вся беда в том, что эти люди далеки от тех дел, которые мы решаем. Они некомпетентны. Они профессионально не подготовлены", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

По его мнению, главное, чтобы эти люди хотели работать и учиться.

"Наш народ может научить людей. Трудовые ресурсы нам нужны. Но неконтролируемая миграция – это беда", - сказал Лукашенко.

При этом белорусский лидер отметил: если страну втянут в войну, это тяжелая ситуация.

"Мы можем не выдержать как государство. Пускай говорят, что у нас тут диктатура, еще чего-то. Слушайте, лучше такая диктатура, как в Белоруссии, чем такая демократия, как на Украине. Нам надо выдержать это. Ни в коем случае нельзя шарахаться", - сказал Лукашенко.