В Петрозаводске введён режим ЧС после взрыва газа в жилом доме

В Петрозаводске введён режим ЧС. Причина – взрыв газа в жилом доме на улице Луначарского.

По данным главы Карелии Артура Парфенчикова, четверо пострадавших госпитализированы в Республиканскую больницу скорой и экстренной медицинской помощи. Погибших нет. Жильцов дома эвакуировали. Шесть человек находятся в общежитии на Первомайской проспекте, двое – в общежитии Спортшколы № 3 в Студенческом переулке.

"Предоставим им круглосуточное питание. Остальным жильцам, которые решили остаться у родственников и знакомых, помогли добраться до них", - написал глава республики в своём telegram-канале.