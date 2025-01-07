В Красноярске нашли превышение ПДК загрязняющих веществ

В Красноярске превышена предельно допустимая концентрация загрязняющих веществ. По данным первого заместителя министра экологии Красноярского края Юлии Гуменюк, среднесуточные превышения зафиксированы на стационарных постах в Красноярске.

"АПН Кировский: по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) – 1,99 ПДКсс; АПН Северный: по диоксиду азота – 1,76 ПДКсс, по взвешенным частицам (до 2,5 мкм) – 2,42 ПДКсс; АПН Черемушки: по диоксиду азота – 1,12 ПДКсс", - сообщила Гуменюк в своём telegram-канале.

Диоксид азота – одно из веществ, способствующих образованию смога, и предшественник многих вредных вторичных загрязнителей, включая озон и твердые частицы.