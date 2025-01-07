Митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений поздравил православных с Рождеством

В праздник Рождества Христова митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений поздравил православных.





"Мы знаем, что в эти дни люди собираются вместе - семья, друзья, близкие люди встречаются. Возникает общение. Люди стараются подарить друг другу не только дары, но и богатство, щедрость общения друг с другом. И в эти праздники, когда мы вспоминаем светлое Рождество Христово, его пришествие к нам, я бы хотел пожелать, чтобы никто из вас никогда не был одинок, чтобы рядом были близкие, родители, дети, друзья, чтобы в общении друг с другом мы находили полноту радости, полноту человеческого бытия. Но чтобы обязательно среди нас присутствовал Христос. Как печать нашей жизни, как полнота человеческого счастья. Дорогие мои, будьте счастливы! Со светлым Христовым Рождеством!", - сказал митрополит Евгений.