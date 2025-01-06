В Грузии расследуют нападение на российских туристов

В Грузии расследуют нападение на двух туристов из России.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД республики, расследование ведется по статьям 179 и 236 Уголовного кодекса "Грабеж" и "Незаконное хранение, приобретение и ношение огнестрельного оружия". Деталей произошедшего в ведомстве не озвучили.

Ранее сообщалось, что в грузинском селе Накра в регионе Самегрело-Сванети неизвестные напали на семейную пару из России. Злоумышленники перегородили дорогу, угрожали оружием и увезли россиянина.