Не убедился в безопасности маневра: в Екатеринбурге полицейский насмерть сбил пенсионерку

В Екатеринбурге сотрудник полиции подозревается в нарушении правил дорожного движения, в результате чего погибла пенсионерка. Возбуждено уголовное дело.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, инцидент произошел днем 4 января этого года у дома по улице Щорса в уральской столице. По предварительным данным, действующий полицейский, управляя автомобилем "Шевроле Лачетти", не убедился в безопасности маневра, начал движение по двору задним ходом и наехал на пожилую женщину. Пострадавшая скончалась в тот же день в больнице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека". Проводится расследование. Теперь силовику может грозить до 5 лет лишения свободы.

Как сообщил руководитель пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых, офицер, находившийся за рулем авто, был на выходном, без форменной одежды и обмундирования. Он прошел проверку на опьянение, которая показала, что мужчина был трезв.

"По данному ЧП проводится служебная проверка. Водитель, по предварительной информации, двигался задним ходом, чтобы переместить свое транспортное средство для уборки придомовой территории. Женщина оказалась вне поля его видимости. Собранные материалы полиция в установленном порядке направила для принятия процессуального решения в следственные органы", - отметил полковник Горелых.