Российские войска пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области

Российские военные пресекли попытку ВСУ прорваться к Большому Солдатскому в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"С целью остановить наступление российских войск на Курском направлении противник предпринял контратаку штурмовыми группами в направлении населенного пункта Большое Солдатское", - говорится в заявлении ведомства, которое приводит РИА Новости.

Отмечается, что благодаря действиям подразделений группировки войск "Север" при поддержке авиации и артиллерии попытка прорыва ВСУ была пресечена.

Напомним, сегодня в Минобороны заявили, что российские войска сумели взять под контроль город Курахово в Донбассе.