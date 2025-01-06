В Башкирии 15 туристов из Москвы отравились на базе отдыха

В Башкирии возбуждено уголовное дело после отравления московских туристов на местной базе отдыха.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете региона, стало известно об отравлении 15 туристов из Москвы на одной из баз отдыха в городе Октябрьский. Восемь взрослых и семеро детей почувствовали ухудшение здоровья. После этого они покинули базу и обратились за медицинской помощью в Уфе. У заболевших признаки ротавирусной инфекции.

Кроме этого, сообщается о неудовлетворительных санитарных условиях в местах размещения гостей. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Сейчас следователи СК устанавливают все обстоятельства, а также ответственных за допущенные нарушения.