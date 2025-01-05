Два человека погибли при пожаре в социальном доме в Кировской области

В поселке Кильмезь Кировской области загорелся одноэтажный деревянный дом, в котором проживало 11 пенсионеров. При тушении обнаружены 2 погибших, трех человек эвакуировали спасатели, сообщает МЧС России. Судьба еще шестерых человек остается неизвестной.

Как сообщают в ведомстве, открытое горение на 480 квадратах ликвидировали 46 специалистов и 14 единиц техники. Тушение осложнялось конструктивными особенностями здания.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает со ссылкой на местных жителей, что дом фактически использовался как дом престарелых, в нем содержали в том числе лежачих пенсионеров.

"Помещение было старое, деревянное, сторожа или какой-то охраны не было", — добавили жители.