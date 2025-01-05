06 Января 2025
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Происшествия Республика Карелия
Фото: МЧС России

В Карелии перевернулся автобус с туристами, пострадали 15 человек

В Карелии на автомобильной дороге Ляскеля – Питкяранта туристический автобус, в котором находились 43 человека, съехал в кювет и опрокинулся. О происшествии 5 января сообщил региональный МЧС. В спасательной операции были задействованы 34 специалиста и 12 единиц техники.

Как заявил региональный министр здравоохранения Михаил Охлопков, в ДТП пострадали 15 человек. По его словам, двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.

"В настоящее время приняли решение двоих пострадавших в ДТП, которые находятся в ИТАР, транспортировать в Петрозаводск. (…) Пациентам оказана вся возможная в условиях Питкярантской ЦРБ помощь, но больным требуется специализированная помощь в условиях больниц третьего уровня.", = заявил Охлопков.

"Еще двоих пациентов, жителей Смоленска, из Питкярантской ЦРБ заберет Москва. Попутно бригада из Москвы заберет жительницу Белгорода с тяжелой травмой кисти и разрывом сухожилий", — добавил министр здравоохранения Карелии.

Он отметил, что решения по транспортировки пострадавших в другие регионы принимаются "в режиме реального времени" согласованно со Смоленском, Белгородом и Москвой для облегчения дальнейшей логистики больных на родину.

Теги: ДТП, автобус, туристы, пострадавшие


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