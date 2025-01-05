Военкоры сообщили о попытках нового наступления ВСУ в Курской области

Часть российских военкоров заявила о начале нового наступления Вооруженных сил Украины в Курской области.

"ВСУ предприняли попытку наступления по направлению села Большое Солдатское и соседнего с ним хутора Бердин вдоль трассы 38К-004, а также атаковали российские позиции в селе Пушкарное на реке Конопелька", — сообщает telegram-канал "Военный осведомитель".

О наступлении ВСУ в сторону села Большое Солдатское сообщили и военные аналитики Юрий Подоляка, Роман Алехин и телеграм-канал "Архангел спецназа Z". Также о попытках прорыва к этому населенному пункту написал первый замминистра информации аннексированной ДНР Даниил Безсонов.

Военный корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц в своем telegram-канале подтвердил, что украинская армия действительно предпринимает активные действия в направлении села Большое Солдатское и в Суджанском районе.

"Давит как на Новоивановку на западном фланге, так и в сторону Бердина на восточном", — заявил он.

При этом Коц предположил, что это может быть попыткой ВСУ отвлечь внимание от основного удара, который будет где-то в другом месте.

"Страсть, с которой нас стараются убедить в наступлении на этом участке, намекает на то, что основной удар будет где-то в другом месте. Я бы поставил на удар из Шосткинского района Сумской области в сторону наших Рыльского и Хомутовского районов. Или оттуда же в сторону Брянской области", — подчеркнул военкор.