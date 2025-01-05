В Казани закрыли аэропорт

Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы. Об этом в своем telegram-канале сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Он пояснил, что временные ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

"Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет", — подчеркнул представитель Росавиации.

Как правило, такие ограничения вводят, если есть угроза атаки беспилотников.

Напомним, 21 декабря Казань атаковали украинские БПЛА. Местные власти сообщали, что было зафиксировано восемь прилетов. Один из беспилотников атаковал промышленное предприятие, еще один был сбит над рекой, шесть дронов попали в жилые дома.