Режим ЧС введен в Левобережном районе Воронежа, атакованном дронами

В атакованном беспилотниками Левобережном районе Воронежа ввели режим ЧС. Мэр города Сергей Петрин отметил, что введение особого режима не повлечет никаких ограничений для жителей, но позволит в максимально сжатые сроки провести работы по ликвидации последствий.

Напомним, Воронеж атаковали беспилотники, несколько залетели в жилой массив Левобережного района. Не менее пяти БПЛА удалось подавить ПВО и РЭБ.

Несколько домов, в которые залетели дроны или их обломки, эвакуировали.

По данным Telegram-канала Baza, беспилотник влетел квартиру, расположенную на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице Воронежа. В этот момент в квартире находился 78-летний Николай Р., однако по счастливой случайности он не пострадал.

Воздушная тревога объявлялась в Воронежской области сегодня с 10.40 до 11.50 мск.