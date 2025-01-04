В столкновении двух автобусов в Перми пострадали шесть человек

В Перми произошло ДТП с участием двух автобусов, пострадали шестеро.

По данным краевого главка МЧС, авария произошла на улице Ленина в районе остановки "Попова".

Среди пострадавших есть ребенок. Пятеро госпитализированы.

На место выезжали несколько бригад "скорой помощи", пожарные и сотрудники ГАИ.

По факту возбуждено уголовное дело, сообщили в СУ СКР края. Инцидент квалифицировали, как "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Установлено, что сегодня вечером водитель движущегося маршрутного автобуса допустил столкновение с другим пассажирским транспортом, стоящим на остановке. Пострадавшие получили травмы легкой степени тяжести.