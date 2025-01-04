87 миллионов рублей и 4 банки черной икры передал мошенникам экс-начальник Приволжской железной дороги

Мошенники развели бывшего руководителя Приволжской железной дороги Александра Храпатого на 87 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным канала, 67-летний бывший железнодорожник попался на схему с переводом денег на "безопасные счета". Сперва ему позвонили якобы из Социального фонда, в котором нужно было пройти перерегистрацию. Для сверки персональных данных Храпатого "записали на прием" к некому московскому чиновнику Алексею Ковалю. После этого жертве позвонила "сотрудница Госуслуг" с информацией, что аккаунт пенсионера взломан, а деньги в опасности. К решению проблемы подключился "сотрудник ФСБ", который стал постепенно переводить деньги пенсионера на "левые" счета. Следующие два с половиной месяца Храпатый послушно переводил более миллиона в день, в том числе обналичивая максимально допустимые суммы через банкоматы. До середины декабря он отправил 82 миллиона рублей.

В декабре мошенники пригласили пенсионера в Москву - отпраздновать "завершение расследования". От имени "сотрудника ФСБ" они намекнули на необходимость "отблагодарить" силовиков. Тогда Храпатый передал четыре банки черной икры и еще пять миллионов.

25 декабря Храпатый увидел выпуск новостей, который буквально поверг его в шок — там говорилось, что сотрудники госслужб и ФСБ никогда не звонят напрямую физическим лицам. Тут экс-начальник железной дороги всё понял и пошел в полицию. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Храпатый Александр Васильевич руководил Приволжской железной дорогой 12 лет и 9 месяцев: с 2003 года по август 2016-го.