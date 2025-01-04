05 Января 2025
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Происшествия Воронежская область
Фото: Накануне.RU

В Воронеже эвакуируют жильцов двух домов, в которые залетели беспилотники

Воронежскую область атаковали беспилотники, несколько залетели в жилой массив. Сейчас ведется эвакуация пострадавших домов. Об этом сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его данным, не менее пяти БПЛА удалось подавить ПВО и РЭБ, однако несколько беспилотников попали в жилые дома Левобережного района. 

 

Гусев сообщил, что из одного пострадавшего дома экстренные службы уже эвакуировали около 100 человек. Многие жильцы уехали к своим родственникам, для остальных подготовили автобусы, а также организовали ПВР в соседней школе. Ещё в одном доме, где обнаружили обломки БПЛА, проводится эвакуация граждан. 

Решается вопрос о ликвидации остатков беспилотных летательных аппаратов. Территория оцеплена.

Глава региона попросил жителей сохранять спокойствие и следовать указаниям специалистов на местах. При этом следует воздержаться от фото- и видеосъёмки. Приближаться к лежащим БПЛА и их фрагментам недопустимо. В случае обнаружения опасного предмета, не подходя к нему, нужно сообщить о находке по телефону 112.

По данным Telegram-канала Baza, беспилотник влетел квартиру, расположенную на девятом этаже двенадцатиэтажного дома на Иркутской улице Воронежа. В этот момент в квартире находился 78-летний Николай Р., однако по счастливой случайности он не пострадал.

Воздушная тревога объявлялась в Воронежской области сегодня с 10.40 до 11.50 мск.

Теги: беспилотник, эвакуация


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Развитие сюжета:

Ранее 04.01.2025 21:37 Мск Режим ЧС введен в Левобережном районе Воронежа, атакованном дронами

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