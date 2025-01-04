Самолет "Уральских авиалиний", севший в Египте после отказа двигателя, отстранен от полетов

Росавиация начала расследование происшествия с самолетом "Уральских авиалиний", который накануне был вынужден вернуться в аэропорт Шарм-эль-Шейха из-за неисправности двигателя.

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, сейчас самолет отстранен от полетов.

Он отметил, что на борту самолета находились 243 человека - экипаж из семи человек и пассажиры, при нештатной посадке никто не пострадал.

Напомним, у самолета, следовавшего из Шарм-Эль-Шейха в Екатеринбург, отказал двигатель. Экипаж "Уральских авиалиний" принял решение о посадке в аэропорту вылета и благополучно ее выполнил.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, экипаж рейса U6-1876 получил сообщение о неисправности двигателя в момент, когда самолет набирал высоту и уже занял эшелон 150. Командир принял решение вернуться в египетский аэропорт, посадка прошла благополучно. 236 пассажиров в ожидании вылета разместили в гостиницах и предоставили им услуги в соответствии с законом.

По сведениям из открытых источников, рейс выполнялся на самолете Airbus A321neo

Сейчас пассажиры злосчастного рейса уже вылетели в пункт назначения. Резервный борт забрал их в 11.37 местного времени, а в Кольцово они окажутся в 20.20.