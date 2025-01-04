Три вспышки класса Х произошли на Солнце за сутки

За сутки на видимой стороне Солнца произошли три вспышки класса Х - наивысшей мощности по существующей шкале. Вспышки произошли в группе солнечных пятен под номером 3947, которая ведет себя весьма активно и генерирует большую часть событий в текущие сутки. Сейчас она находится близко к экватору в левой части солнечного диска, смещаясь к его центру, где она окажется направлена в сторону Земли.

За сутки произошли вспышки мощностью Х1.14, Х1.21 и Х1.85, а также довольно сильные вспышки класса М: М7.64 и М5.89

Смена календарного года на Земле совпала с крупной магнитной бурей, вызвавшей полярные сияния, видимые в средних и южных широтах. Буря растянулась на несколько дней, в первый день января ее сила определялась на уровне G4 (Kp8) - мощная, сегодня утром - G1 (Kp5) - умеренная.

Приложения, предсказывающие "космическую погоду", обещают продолжение геомагнитных возмущений в ближайшие дни.