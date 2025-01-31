В Екатеринбурге вооруженный мужчина ограбил "Совкомбанк"

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга вооруженный мужчина ограбил "Совкомбанк", расположенный на проспекте Космонавтов.

Как сообщил журналистам руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых, сегодня в помещение банковской организации вошел неизвестный в маске и, угрожая предметом, похожим на пистолет, похитил около 7 млн руб. Точный ущерб устанавливается.

Начальник свердловского главка МВД Александр Мешков направил на место усиленную следственно-оперативную группу полиции и криминалистов. Ведется анализ записей с камер видеонаблюдения, опрос очевидцев нападения, проверяется причастность ранее судимых лиц.