31 Января 2025
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Армия и ВПК Костромская область
Фото: adm44.ru

Сергей Ситников подчеркнул важность издания литературных произведений, создаваемых бойцами СВО

Тему творчества участников специальной операции губернатор Костромской области Сергей Ситников поднял во время презентации справочника костромских педагогов в Москве.

Ольга Васильева и Сергей Ситников на презентации в Москве серии словарей-справочников к школьным произведениям А.С. Пушкина "На языке тебе невнятном…"(2025)|Фото: Накануне.RU

Рассказывая о ближайших планах Костромской области в сфере издания книг и учебных пособий, глава региона отметил, что сегодня фиксируется особое явление - бойцы на фронте начитают писать стихи. Потребность в творчестве возникает даже у тех, кто ранее не писал и не занимался творческой деятельностью. Это с одной стороны, форма самовыражения военнослужащих СВО, с другой - важные для общества произведения. Глава региона обратил внимание на необходимость издания такой литературы.

(2025)|Фото: adm44.ru

«Сейчас появится очень большое количество новых авторов, тех людей, кто проходит через последние события. В чем очень интересная закономерность - очень многие ребята начали писать в условиях фронта, на передовой. Это явление, которое мы зафиксировали с середины 2023 года. У людей, которые проходят через тяжелые испытания, появляется желание выразиться по-особому не только на поле боя, раскрыть свою душу. Это особая форма самовыражения военнослужащих. Очень важно сегодня это зафиксировать, закрепить, издавать такую литературу», - отметил Сергей Ситников.

(2025)|Фото: adm44.ru

Как отметил глава региона, среди авторов будут люди, чьи произведения представляют серьёзный интерес.

(2025)|Фото: adm44.ru

В Костромской области в настоящее время выпустили уже второе издание сборника стихов личного состава 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Книги изданы благотворительным фондом «Гордимся тобой» при участии областной универсальной научной библиотеки к 80-летию полка.

Теги: сертгей ситников, сво, литературные произведения, самовыражение


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