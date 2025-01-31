Сергей Ситников подчеркнул важность издания литературных произведений, создаваемых бойцами СВО

Тему творчества участников специальной операции губернатор Костромской области Сергей Ситников поднял во время презентации справочника костромских педагогов в Москве.

Рассказывая о ближайших планах Костромской области в сфере издания книг и учебных пособий, глава региона отметил, что сегодня фиксируется особое явление - бойцы на фронте начитают писать стихи. Потребность в творчестве возникает даже у тех, кто ранее не писал и не занимался творческой деятельностью. Это с одной стороны, форма самовыражения военнослужащих СВО, с другой - важные для общества произведения. Глава региона обратил внимание на необходимость издания такой литературы.

«Сейчас появится очень большое количество новых авторов, тех людей, кто проходит через последние события. В чем очень интересная закономерность - очень многие ребята начали писать в условиях фронта, на передовой. Это явление, которое мы зафиксировали с середины 2023 года. У людей, которые проходят через тяжелые испытания, появляется желание выразиться по-особому не только на поле боя, раскрыть свою душу. Это особая форма самовыражения военнослужащих. Очень важно сегодня это зафиксировать, закрепить, издавать такую литературу», - отметил Сергей Ситников.

Как отметил глава региона, среди авторов будут люди, чьи произведения представляют серьёзный интерес.

В Костромской области в настоящее время выпустили уже второе издание сборника стихов личного состава 331 гвардейского парашютно-десантного Костромского ордена Кутузова полка. Книги изданы благотворительным фондом «Гордимся тобой» при участии областной универсальной научной библиотеки к 80-летию полка.