Президент Российской академии образования: В Костромской области для туризма и глубокого осмысления исторического наследия есть все!

Президент Российской академии образования Ольга Васильева в ходе презентации уникальной серии словарей-справочников к школьным произведениям Александра Пушкина костромских авторов, которая состоялась накануне в Москве, поделилась личными впечатлениями и общей оценкой туристической инфраструктуры региона.

О самой работе педагогов Костромского государственного университета Ольга Васильева сказала так :"Я считаю, что эти словари должны лежать на каждой парте каждого школьника РФ".

Глава Российской академии образования подчеркнула, что в Костромской области вообще практикуется очень бережное отношение к истории и наследию.

"Санкции волей или неволей заставили нас путешествовать по стране. И первым опытом нового изучения страны для меня и моих друзей стала Кострома и Костромская область. И сейчас я фанат этого края", - сказала Ольга Васильева.

Она напомнила, что в городе 32 музея, удивительная монастырская архитектура, уникальные пригороды, гастрономический туры, легендарный театр Островского. Стоит отметить, что 50 пьес из 53 пьес Островского были написаны в Костроме.

"Город новый, массово отреставрированный. То есть, для развития туризма и глубокого его осмысления исторического наследия есть все. И самое главное можно на "Ласточке" добраться за неполные три часа добраться до этого чудесного города", - сказала Ольга Васильева.

Отдельно президент Российской академии образования акцентировала внимание на образовательных традициях Костромской области.

"Костроме вообще повезло, что Сергей Константинович Ситников (губернатор Костромской области - примечание редакции) - учитель в прошлом, потому он как никто уделяет внимание образованию", - подчеркнула Ольга Васильева.

Она сообщила, что Костромской университет всегда был задействован во множестве федеральных проектов. Именно там сейчас апробируется программы воспитания в студенческой среде, а в 2017 году здесь возникла первая в стране краеведческая концепция, стандарт Костромской области, который лег в основу краеведческого обучения школьников в российских регионах .

"Костромской государственный университет - это очень мощный вуз в плане движения вперед. В Костромской университете всегда на шаг впереди в системе образования. В каждом регионе России краеведческая работа ведется. Но в Костромской области это поставлено на очень глубокие научно-практические рельсы", - подчеркнула Ольга Васильева.