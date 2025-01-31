Разбившимся в США вертолетом мог управлять пилот-трансгендер*

Военным вертолетом Black Hawk, столкнувшимся с пассажирским лайнером в Вашингтоне, мог управлять трансгендер*. Об этом сообщил пользователь анонимной соцсети Blind, пишет Life.

По его данным, за штурвалом вертолета Black Hawk находился трансгендер* Джо Эллис, он был пилотом-стажером. Отмечается, что за день до катастрофы в соцсетях Эллис появился ряд постов против политики президента США Дональда Трампа по отстранению трансгендеров* от военной службы.

Между тем, ABC сообщает, что вертолетом управляла женщина-пилот с 500 часами налета. Кроме нее в вертолете также находились пилот-инструктор и командир экипажа. Телеканал ссылается на бывшего армейского летчика Джонатана Козиола, работающего в объединенном командном центре по координации последствий катастрофы.

По данным Reuters, Пентагон временно приостановил вылеты подразделения, к которому принадлежал вертолет.

*Движение ЛГБТ является запрещенным в РФ