31 Января 2025
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава свердловского родкома обратилась к депутатам из-за сексуализации современных детей

Глава родительского комитета Свердловской области Людмила Золотницкая обратилась к депутатам с просьбой принять меры в связи с сексуализацией образа детей в популярных мессенджерах. По ее словам, имеющийся в свободном доступе контент, где кумиры детей одеваются слишком открыто и ведут себя вызывающе, подталкивает 11-12 летних школьников подражать им.

"Наших детей окружает чрезмерная сексуализация, когда минимум одежды, максимум двусмысленных движений, жестов, слов, мимики. Дети это все смотрят и видят, что это нормально. У нас все певицы великолепные, замечательные. Фигура позволяет, но у них там минимум одежды, это должно что-то там видно быть. И дети это смотрят, так это же красиво, люди хлопают, показывают по телевидению, это социально одобряемо. Мама восхищается. То есть девчонки впитывают, что это нормально. Вот так и надо себя вести, то есть чем меньше на тебе одежды, тем ты привлекательнее, твоя ценность может возрастать. Мне кажется, воспитательная ситуация должна вот так перевернуться: давайте уже прикроемся, наконец-то, давайте уже не будем говорить пошлости с экрана бесконечно", – рассказала в эфире программы "Акцент" на ОТВ Людмила Золотницкая.

В первую очередь она обратилась к родителям, которых призвала не допускать детей к созданию контента в откровенных нарядах. Она напомнила, что пока родители считают своего ребенка просто красивым, в обществе есть те, кто смотрят на детей другим взглядом. Во многих случаях подобный контент и вовсе производится намеренно, так как он лучше продается. Золотницкая поставила в пример группу "Тату", которая стала популярной за счет откровенного поведения девушек и слухах вокруг них.

После этого глава родительского комитета обратилась уже к депутатам, попросив их подумать над механизмом, который позволил бы уберечь детей от слишком раннего полового взросления. При этом Золотницкая подчеркнула, что не поддерживает систему запретов конкретных треков, так как на место одной песни "Сигма-бой" придет 10 таких же. Именно поэтому нужно работать над проблемой комплексно и думать в первую очередь над сохранением психического здоровья ребенка и его сексуальной неприкосновенности, а уже потом о хороших продажах.

Но вот что не поможет, а напротив, вероятно, только усугубит ситуацию - это возвращение в школы оценок за поведение. Глава свердловского комитета родителей отметила, что объективные критерии утвердить будет затруднительно, а потому эта инициатива может пагубно повлиять на дальнейшую судьбу ребенка.

"Если ребенок в конфликте с классным руководителем, часто такое бывает, родители жалуются, что педагог предвзято относится к ребенку, я думаю, что оценка будет невысокая. Кто будет определять, что такое хорошо, что такое плохо? Ну, все мы хулиганили в детстве, даже я. Ребенок познает мир, подложить кнопку своему однокласснику, потом смеяться долго над этой глупостью, мелом стул измазать. Вот такие какие-то шалости у нас были. Конечно, сейчас дети у нас подросли, у них шалости другие стали, но тем не менее, как оценивать? То есть это сразу человеку "2", и ты никуда не поступаешь? Поэтому не уверена, что это надо", – отметила Людмила Золотницкая.

Теги: Золотницкая, родительский комитет, дети, депутат, суксуализация


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