31 Января 2025
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Фото: Газпром нефть

"Газпром нефть" и Югра определили основные параметры сотрудничества на пять лет

"Газпром нефть" и правительство Югры заключили соглашение о социально-экономическом сотрудничестве на предстоящие пять лет. Подписание состоялось сегодня в Ханты-Мансийске.

Как сообщили Накануне.RU в "Газпром нефти", в документе зафиксированы основные направления партнерства и проекты, в реализации которых будет участвовать компания. Среди них ремонт дорог, реконструкция культурных, образовательных и спортивных объектов в нескольких районах округа.

В Югорском государственном университете при поддержке компании будет создан цифровой центр экологического мониторинга – он первым в России займется изучением потоков атмосферных газов на месторождениях.

"Новое соглашение о сотрудничестве подтверждает социальную и экологическую ответственность компании, ее заинтересованность в комплексном и всестороннем развитии автономного округа. Работаем дальше на благо жителей Югры, России", – прокомментировал подписание документа губернатор ХМАО Руслан Кухарук.

Также "Газпром нефть" традиционно выступит партнёром фестиваля кинодебютов "Дух огня" и поддержит IT-форум с участием представителей стран БРИКС и ШОС.

"Ханты-Мансийский автономный округ – Югра имеет ключевое значение как для нашей компании, так и для всей российской нефтяной отрасли. Это регион, который не только обладает огромными запасами природных ресурсов, но и имеет большой технологический, научный, кадровый потенциал. И при этом продолжает комплексно развиваться: здесь комфортно работать и жить. Новое долгосрочное соглашение позволит реализовать десятки проектов, которые будут системно улучшать качество жизни людей", – отметил председатель правления "Газпром нефти" Александр Дюков.

Одним из знаковых проектов глава компании назвал создание мультимедийной экспозиции "Энергия недр", посвященной современным технологиям нефтяной отрасли. Она разместится в Музее геологии, нефти и газа и, по словам Александра Дюкова, должна стать одной из достопримечательностей Ханты-Мансийска.

Теги: Газпром нефть, сотрудничество, соглашение


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