31 Января 2025
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Экономика Краснодарский край
Фото: t.me/kubzskru

Кубанские парламентарии одобрили расширение комплекса мер поддержки инвесторов

Депутаты кубанского парламента в ходе 52-го пленарного заседания одобрили решения, направленные на стимулирование создания в регионе новых и развития существующих индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий, привлечения на их территории малых и средних производственных компаний.

Были внесены изменения в краевой Закон «О предоставлении юридическим лицам земельных участков, которые находятся в собственности Краснодарского края или муниципальной собственности, либо государственная собственность на которые не разграничена, в аренду без проведения торгов для размещения (реализации) масштабных инвестиционных проектов, объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения».

Проект документа представил министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Он сообщил, что предлагается внести изменение в пункт «е» статьи 1 обозначенного Закона. Установить возможность предоставления названных земельных участков в аренду без проведения торгов под размещение объектов промышленной инфраструктуры индустриальных (промышленных) парков, технологической и промышленной инфраструктуры промышленных технопарков или технологической, транспортной и коммунальной инфраструктуры технопарков в сфере высоких технологий с целью создания таковых. А также под размещение не менее двух инфраструктурных объектов для развития индустриальных (промышленных) парков, промышленных технопарков и технопарков в сфере высоких технологий.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

Напомним, на данный момент действуют восемь кубанских индустриальных парков, включенных в реестр Минпромторга. На их территориях ведут деятельность 46 резидентов. И в Краснодарском крае спрос на промышленную инфраструктуру как для создания новых, так и для развития существующих предприятий, остается высоким. Развитие территорий промпарков влечет повышение инвестиционной привлекательности края, что позволит привлечь дополнительные ресурсы для строительства современной производственной инфраструктуры, создания новых конкурентоспособных производств.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В частности, планируется расширение площадей индустриальных и промышленных технопарков в Краснодаре, Армавире и Кропоткине, в Белореченском, Динском и других районах края.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Председатель ЗСК отметил, что промышленный комплекс Кубани сейчас демонстрирует позитивную динамику, в том числе благодаря всесторонним мерам господдержки.

«Многое сделано, но и планы на перспективу также большие. В 2025 году на Кубани должны стартовать более 20 проектов по созданию и развитию импортозамещающих промышленных производств в области машино- и станкостроения, фармацевтики, радиоэлектроники. Внесенные нами изменения в краевое законодательство создают для этого благоприятные условия, что будет способствовать дальнейшему устойчивому росту промышленной отрасли, появлению в крае новых промышленных предприятий», - заметил Юрий Бурлачко.

Теги: юрий бурлачко, инвесторы, индустриальные парки, резиденты, производственная инфраструктура


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