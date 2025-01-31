ФК "Урал" подписал нападающего, игравшего в Лиге чемпионов

Состав ФК "Урал" пополнил российский нападающий Евгений Марков. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе екатеринбургской команды.

За свою карьеру 30-летний Марков поиграл в красноярском "Енисее", "Тосно" из Ленинградской области, московском "Динамо", казанском "Рубине". Перебравшись в "Краснодар", форвард сыграл в Лиге чемпионов, выйдя на замену против лондонского "Челси".

Летом 2021 года Евгений стал футболистом тульского "Арсенала". А в "Факеле", его последнем клубе перед переходом в "Урал", он выступал с 2022 года. За это время провел 62 игры и забил 15 мячей.

Как добавили в екатеринбургском клубе, Марков подписал долгосрочный контракт, но детали сделки раскрывать не стали. На днях он присоединится к главной команде на сборах в ОАЭ. Выступать за уральцев Евгений будет под 20-м номером.

Стоит отметить, что сейчас "Урал" испытывает дефицит нападающих. Этой зимой команду покинули сразу три форварда: бывший игрок сборной России Алексей Ионов, капитан и легенда клуба Эрик Бикфалви, а также Илья Порохов.