Главу РАЭК задержали с мефедроном в центре Москвы
Директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова арестовали по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы, пишет Газета.ру.
РАЭК объединяет крупнейших игроков интернет-отрасли.
Гребенникова обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Мужчину задержали в центре Москвы 24 января. У него нашли более двух граммов мефедрона. Правоохранители предполагают, что Гребенников постоянно торговал запрещенными веществами.
Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф.
Гребенников занимался организацией интернет-конференций и церемоний в России. В 2021 году Владимир Путин ввел его в состав Общественной палаты России. В 2023 году его оттуда исключили.