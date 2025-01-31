31 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Главу РАЭК задержали с мефедроном в центре Москвы

Директора Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Гребенникова арестовали по статье 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Соответствующее решение вынес Тверской суд Москвы, пишет Газета.ру.
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Гребенникова обвиняют в незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотиков, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере. Мужчину задержали в центре Москвы 24 января. У него нашли более двух граммов мефедрона. Правоохранители предполагают, что Гребенников постоянно торговал запрещенными веществами.

Обвиняемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы и штраф.

Гребенников занимался организацией интернет-конференций и церемоний в России. В 2021 году Владимир Путин ввел его в состав Общественной палаты России. В 2023 году его оттуда исключили.

Теги: мефедрон, задержание, гребенников, наркотик


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