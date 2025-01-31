Депутаты ЗакСО Краснодарского края рассмотрели итоги работы регионального управления Минюста

В ходе 52-го очередного пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели порядка 40 вопросов.

Первым пунктом повестки парламентарии приняли постановление «О деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в 2024 году».

Об основных направлениях работы ведомства рассказал его руководитель Игорь Бабаев. Он отметил, что министерство юстиции России выполняет задачи по обеспечению единства правового пространства страны. Управлением по Краснодарскому краю в 2024 году проделана в этом направлении была проделана комплексная работа. В частности, на постоянной основе проводится правовая экспертиза нормативных правовых актов органов государственной и муниципальной власти края, ведется госреестр нормативных правовых актов муниципалитетов. Управление также взаимодействует с действующим в крае избиркомами всех уровней, оказывает текущую помощь.

В рамках единства правового пространства управлением в прошлом году в федеральный регистр нормативных правовых актов было включено более 4 тысяч региональных актов.

Также управление принимает участие в анализе проектов нормативных правовых актов Законодательного Собрания края на стадии их разработки и согласования, проводит их правовую и антикоррупционную экспертизу. Региональный минюст оказывает методическую помощь органам госвласти региона.

Комментируя принятое депутатами постановление, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что между краевым парламентом и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю существует тесное и эффективное взаимодействие.

«Депутаты высоко ценят проводимый сотрудниками управления правовой экспертный анализ краевых нормативно-правовых актов. Как все слышали из доклада, в 2024 году управление рассмотрело 357 проектов законов Краснодарского края и 107 проектов постановлений. Это большая работа, за которую мы очень благодарны, как и за ту большую помощь, которая постоянно оказывается избирательным комиссиям, органам местного самоуправления края. Хочу пожелать сотрудникам управления новых успехов в обеспечении законности и правопорядка, прав и интересов личности и государства», – сказал Юрий Бурлачко.