Депутаты ЗакСО Краснодарского края рассмотрели итоги работы регионального управления Минюста

31 Января 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Трамп обнулил указы Байдена

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Общество Краснодарский край
Фото: kubzsk.ru

Депутаты ЗакСО Краснодарского края рассмотрели итоги работы регионального управления Минюста

В ходе 52-го очередного пленарного заседания депутаты Законодательного собрания Краснодарского края рассмотрели порядка 40 вопросов.

Первым пунктом повестки парламентарии приняли постановление «О деятельности Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю в 2024 году».

Об основных направлениях работы ведомства рассказал его руководитель Игорь Бабаев. Он отметил, что министерство юстиции России выполняет задачи по обеспечению единства правового пространства страны. Управлением по Краснодарскому краю в 2024 году проделана в этом направлении была проделана комплексная работа. В частности, на постоянной основе проводится правовая экспертиза нормативных правовых актов органов государственной и муниципальной власти края, ведется госреестр нормативных правовых актов муниципалитетов. Управление также взаимодействует с действующим в крае избиркомами всех уровней, оказывает текущую помощь.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

В рамках единства правового пространства управлением в прошлом году в федеральный регистр нормативных правовых актов было включено более 4 тысяч региональных актов.

Также управление принимает участие в анализе проектов нормативных правовых актов Законодательного Собрания края на стадии их разработки и согласования, проводит их правовую и антикоррупционную экспертизу. Региональный минюст оказывает методическую помощь органам госвласти региона.

(2025)|Фото: kubzsk.ru

Комментируя принятое депутатами постановление, председатель ЗСК Юрий Бурлачко отметил, что между краевым парламентом и Управлением Министерства юстиции Российской Федерации по Краснодарскому краю существует тесное и эффективное взаимодействие.

(2025)|Фото: t.me/kubzskru

«Депутаты высоко ценят проводимый сотрудниками управления правовой экспертный анализ краевых нормативно-правовых актов. Как все слышали из доклада, в 2024 году управление рассмотрело 357 проектов законов Краснодарского края и 107 проектов постановлений. Это большая работа, за которую мы очень благодарны, как и за ту большую помощь, которая постоянно оказывается избирательным комиссиям, органам местного самоуправления края. Хочу пожелать сотрудникам управления новых успехов в обеспечении законности и правопорядка, прав и интересов личности и государства», – сказал Юрий Бурлачко.

Теги: кубанский парламент, юрий бурлачко, прокурор сергей табельский, минюст


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети