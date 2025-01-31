31 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

Депутаты: Возвращение школьных дискотек - дело хорошее, но к рождаемости отношения не имеет

Директор департамента государственной политики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре предложила возобновить практику проведения школьных дискотек. На круглом столе "От народосбережения — к народоумножению" она заявила, что это создаст молодым людям условия для начала романтических отношений, что, в свою очередь, поспособствует созданию семьи. Сейчас из-за отсутствия этих условий только 8% молодых людей от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни, утверждает Агре.

Первый зампред комитета ГД по науке и высшему образованию Олег Смолин тоже видит пользу в том, чтобы вернуть дискотеки в школы — танцевальные вечера в школах всегда проводились регулярно, отмечает он. В разговоре с Накануне.RU он подчеркивает, что так подростки получат больше возможностей для живого общения, а не через экраны компьютеров или телефонов. Но что касается построения семьи, это все же отдельный вопрос и прямой связи между этими сферами жизни нет.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова имеет похожее мнение.

"Детям необходим отдых, и школьные годы должны ассоциироваться не только с уроками и контрольными, но и с приятными моментами, с общением со сверстниками. Дискотеки – это возможность для подростков потанцевать, пообщаться, снять напряжение после учёбы, выстроить отношения с коллективом. В век гаджетов и бесконечного сидения в телефонах, этот вопрос особенно важно поднимать. Лучше, чтобы ребята проводили время активно, общаясь друг с другом, чем сидели дома, уткнувшись в экраны", — отмечает Лантратова.

Вместе с тем она подчеркивает, что связывать возобновление школьных дискотек с повышением рождаемости не совсем некорректно:

"Это два совершенно разных вопроса. Повышение рождаемости – это сложная задача, требующая комплексного подхода и решения многих социально-экономических проблем. Необходимо создавать реальные условия для молодых семей: доступное жильё, качественное дошкольное образование, финансовая поддержка родителей и многое другое. Школьные дискотеки могут стать приятным дополнением жизни школьников, но они не решат проблему низкой рождаемости. Лучше не смешивать эти два вопроса и сосредоточиться на решении более важных и глобальных проблем, которые действительно влияют на демографическую ситуацию в стране. Хотя лично мне известно очень много историй крепких семей, чьи отношения начались со школьной скамьи".

Теги: школа, дискотеки, депутаты, семья


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