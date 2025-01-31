Владелец задержанного в Норвегии судна уверяет, что не причастен к повреждению кабеля

Владелец задержанного в Норвегии судна Silver Sea с россиянами Тормод Фоссмарк уверяет, что не причастен к повреждению кабеля. Об этом сообщило агентство France-Presse, пишет РИА Новости.

"Мы не сделали ничего плохого, норвежские власти доставили наше (судно) в порт, чтобы исключить версию о нашей причастности (к повреждению кабеля)", — сказал он.

По его словам, у шведского острова Готланд корабль даже не бросал якорь.

Ранее мы сообщали, что власти Норвегии по запросу Латвии задержали судно Silver Dania с экипажем из России по подозрению в повреждении кабеля в Балтийском море. Как пишет ТАСС, сейчас идет допрос моряков.

Судно принадлежит Норвегии, но все члены его экипажа — россияне. Оно курсирует между Санкт-Петербургом и Мурманском.

27 января контейнеровоз Baltic Summe под управлением российского экипажа задержали спецслужбы Испании и США. Как пишет Mash, корабль следовал из Эквадора в Санкт-Петербург. Его заподозрили в контрабанде наркотиков из Южной Америки.