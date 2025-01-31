Музей имени Пушкина в Екатеринбурге переезжает в "Сити-центр"

В Екатеринбурге Государственный музей изобразительных искусство (ГМИИ) им. Пушкина переезжает на новое место. Согласно информации на сайте Госзакупок, музей ищет подрядчика для перемещения экспонатов с улицы Добролюбова, 19а в "Сити-центр" на улице Ленина, 50.

Стоимость услуг 329,5 тыс. рублей. Переезд должен завершиться до 28 февраля текущего года.

Напомним, что ранее в ГМИИ уже сообщали о скором переезде. Здание на Добролюбова музей занимал с 2020 года, присоединившись к уральскому филиалу Государственного центра современного искусства (ГЦСИ). Однако, в 2023 году горадминистрация сообщила, что собирается продать особняк, после чего его приобрела компания "Профит" из Тюмени за 190 млн рублей.