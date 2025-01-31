Тюменские цыгане открестились от похищения 13-летней школьницы

Зампред тюменской общины цыган Гена Виноградов высказался о похищении девочки, случившемся в селе Княжево. Он подчеркнул, что местные жители – молдавские цыгане – не имеют к пропаже ребенка никакого отношения. Сейчас он "разбирается по своим каналам", обзванивает общины по всей стране.

"Молдавские цыгане не имеют никакого отношения к этому. Сто процентов, не наши. Сейчас звоню в Челябинск, Свердловск и другие города, чтобы разузнать кое-чего. Я заинтересован в том, чтобы помочь", - цитирует Виноградова информационный центр правительства Тюменской области.

В Тюменской области неизвестные похитили 13-летнюю школьницу из села Княжево. Её ищут. Ребенка посадили в автомобиль Kia Rio темного цвета и увезли в неизвестном направлении 30 января. В некоторых СМИ предполагалось, что девочку могли похитить по "цыганскому обычаю". По версии знакомых, цыгане забрали девочку для проведения "свадьбы", якобы она "невеста" одного из членов табора, с которым познакомилась в интернете.