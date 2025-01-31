В Кунгуре 14 человек отравились шаурмой

В Кунгуре 14 человек, включая четверых детей, 30 января отравились шаурмой в киоске SHAURMA COSMOS на улице Коммуны. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона, по факту отравления граждан в одном из кафе возбуждено уголовное дело ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Работа кафе приостановлена. Проводятся осмотры места происшествия, в ходе которых изымается документация и иные объекты, имеющие значение для следствия, назначаются и проводятся необходимые судебные экспертизы, производятся допросы персонала кафе и потерпевших.

В СКР сообщили, что точное количество отравившихся уточняется. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в аппарате ведомства.