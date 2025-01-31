31 Января 2025
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Фото: Накануне.RU

"Это просто какой-то сюрреализм". Учитель — о предложении создавать условия для романтических отношений с помощью школьных дискотек

В Минпросвещения предложили возобновить практику проведения школьных дискотек. Как подчеркнула директор департамента государственной политики в сфере воспитания, допобразования и детского отдыха Минпросвещения РФ Наталья Агре, это нужно для того, чтобы создавать молодым людям условия для начала романтических отношений.

"Понятно, что у нас проходит специальная военная операция, [мы очень много проводим] таких серьезных, важных мероприятий. А где у детей романтика?.. Я недавно аккуратно начала обсуждать, а где наши школьные дискотеки?" — сказала она 30 января на круглом столе "От народосбережения — к народоумножению" в Госдуме.

По ее словам, только 8% молодых людей от 18 до 21 года хотят видеть себя в семейной жизни. Как полагает Агре, такой небольшой процент сложился из-за того, что не созданы условия для романтических отношений.

"Нам нужны места, куда мальчик может пригласить девочку на свидание", —- пришла к заключению директор департамента.

Председатель профсоюза "Учитель", учитель истории и обществознания Дмитрий Казаков считает озвученное предложение далеким от реальности.

"Это просто какой-то сюрреализм, чтобы люди такого ранга занимались вопросом организации дискотек в школах. Для того, чтобы в школе что-то проводилось реально, будь то воспитательная работа или дискотеки, нужно, чтобы у учителей был на это ресурс и им хотелось этим заниматься, а навязать это невозможно. Вот я помню, что раньше в школах действительно были какие-то активности вечером, в КВН играли, дискотеки проводили, ещё что-то было и мы приходили в школу вечером", — говорит учитель в беседе с Накануне.RU.

Сейчас дети не приходят в школу вечером, а просто уходят после уроков. То же самое относится и к учителям. Это связано с высокой загруженностью как учителей, так и детей. Дети идут к репетиторам, учителя идут "репетировать", указывает он. Введение школьных дискотек директивным методом представить тоже сложно — дети просто не придут на них.

"В школе должна быть определённая атмосфера, связанная с тем, что ученикам хочется идти и у них есть свободное время на это, а учителям хочется организовывать это или помогать в организации детям. Вот тогда это, может быть, состоится. А представить, что просто пришел приказ Министерства просвещения "организовать для детей дискотеку" — из этого, конечно, ничего не получится. Это как некоторое время назад решили возобновить работу театра в школе, тоже директивным методом сверху спустили приказ о том, чтобы в каждой школе был организован театр. Ну, естественно, театров не получилось", — сказал он.

Кроме того, надо очень постараться, чтобы разглядеть связь между проведением школьных дискотек и устройством семейной жизни.

"Это вообще, конечно, полная ерунда. То есть получается, что наши чиновники каким-то образом пытаются организовать романтические отношения для школьников, чтобы они заводили семьи — это, конечно, что-то из ряда вон выходящее вообще", — подчеркивает Казаков.

Одно дело — создавать благоприятные условия для студенческих семей. Но стремление чиновников к тому, чтобы в 18 лет, в 11 классе, по сути, дети заводили романтические отношения или женились, говорит о чем-то очень странном, отмечает председатель профсоюза "Учитель".

Сотрудник "Лицея-интерната" в Великом Новгороде Виталий Васильев тоже уверен, что школьные дискотеки не будут способствовать созданию семьи. Зато они могут способствовать ранним нежелательным беременностям.

"Ранняя беременность всегда считалось большой проблемой. И курс последние 50, 100 лет у нас был на то, чтобы раннюю беременность как раз снижать. Чтобы девочки не "залетали" в свои 14, 15 и 16 лет, а получали возможность закончить школу, поступить учиться, получить образование. Чтобы девочка вошла во взрослый мир компетентным человеком и могла себя реализовать на рынке труда", — говорит Васильев.

Теги: дискотеки, школа, отношения, семья


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