В Югре под суд пойдет охотник, застреливший другого охотника

В Югре под суд пойдет охотник из поселка городского типа Березово, застреливший другого охотника, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

По версии следствия, днем 7 сентября 2024 года охотник в лесу в Березовском районе выстрелил из ружья в сторону кустов, не убедившись, что в зоне выстрела нет других людей. Выстрелом он ранил в голову другого охотника.

Мужчина был госпитализирован бортом санавиации в Сургутскую окружную клиническую больницу. Врачи боролись за его жизнь, но через несколько дней он скончался.

По уголовному делу собраны достаточные доказательства, материалы уголовного дела переданы в суд. За причинение смерти по неосторожности охотнику грозит до двух лет лишения свободы.